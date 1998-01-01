Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что при проведении индексации пенсий российским пенсионерам не были учтены все нюансы. Теперь она должна будет проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

Глава государства обратил внимание, что в 2019 году в рамках соответствующей реформы прошла индексация пенсий. При этом, если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать соцдоплату в прежнем размере, либо ее сократили. В результате прибавки к пенсии или вообще не произошло, или она оказалась значительно меньше.

— Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это безусловно, так и есть, надо немедленно устранить , — заявил президент.

Путин отметил, что с текущего года пересчет пенсий и ежемесячных денежных выплат должен происходить сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.

— То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии , — сказал Путин.

Он подчеркнул, что те выплаты, которые уже были сделаны в первые месяцы этого года, необходимо пересчитать и «доплатить людям те деньги, которые они не дополучили».

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствуют члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.

Для освещения мероприятия аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.