Гуайдо вернулся в Венесуэлу после указания Болтона

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Лидер оппозиции совершил зарубежный вояж, чтобы подготовиться к новым антиправительственным акциям.

Фото, видео: REUTERS/Carlos Jasso, Пятый канал

Самопровозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо в понедельник, 4 марта, прилетел в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара, передает ТАСС.

— Уже на нашей любимой земле! Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем к нашему городу, — написал он в Twitter.

Twitter @jguaido

Гуайдо прибыл в Каракас рейсом из Панамы. В аэропорту его встречали сторонники, а также послы Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии и других стран.

Сообщается, что лидер оппозиции беспрепятственно покинул воздушную гавань на автомобиле, несмотря на то, что власти страны обещали его арестовать.

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать пределы Венесуэлы, однако он сбежал в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр по распределению, так называемой гумпомощи для венесуэльцев. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

При этом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что любые попытки помешать Гуайдо вернуться в Венесуэлу встретят «сильный и существенный ответ» со стороны США и мирового сообщества. Кроме того, Болтон анонсировал возвращение самопровозглашенного президента в Венесуэлу.

Ранее Пятый канал сообщал, что Гуайдо по возвращении в Боливарианскую республику планировал поднять новую волну митингов против законно избранного президента Николаса Мадуро.

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