Гуайдо планирует вернуться в Венесуэлу и поднять новую волну митингов

Возвращение блудного сына: самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в понедельник, 4 марта, собирается приехать на родину и поднять новую волну протестов. Причем очевидно, что это явная провокация. Гуайдо могут задержать в любой момент, поскольку он нарушил судебный запрет.

Ранее Верховный суд взял с оппозиционера подписку о невыезде, а он отправился в вояж по соседним странам, чтобы заручиться поддержкой противников Николаса Мадуро. Среди них президент Эквадора Ленин Морено, с которым Гуайдо провел встречу накануне. Но главные кураторы лидера венесуэльской оппозиции — это, конечно, США.

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил решительным ответом Каракасу, если власти Венесуэлы помешают безопасному возвращению Гуайдо.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евросоюз открыто заговорил о статусе Хуана Гуайдо как неприкосновенной персоны.