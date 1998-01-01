Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил в Twitter, что любые попытки помешать Хуану Гуайдо вернуться в Венесуэлу встретят «сильный и существенный ответ» со стороны США и мирового сообщества. Кроме того, Болтон анонсировал возвращение самопровозглашенного президента в Венесуэлу.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 4 марта 2019 г.

Гуайдо в своих высказываниях также опирается на внешних союзников — он заявил, что если власти Венесуэлы арестуют его, это будет «последней ошибкой» администрации Николаса Мадуро. Среди вероятных последствий ареста Гуайдо назвал выход людей на улицы и вмешательство международных союзников.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евросоюз настаивает на неприкосновенности Гуайдо.