Пенсионерка, которой примотали швабру к сломанной ноге, скончалась в Башкирии

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Женщина умерла на следующий день после того, как ее прооперировали.

Фото: www.globallookpress.com

84-летняя пенсионерка, которую врачи-травматологи Кушнаренковской центральной районной больницы в Республике Башкортостан отказались госпитализировать с переломом шейки бедра и примотали ей к сломанной ноге обычную швабру, скончалась в субботу, 2 марта, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Скандал разразился в середине февраля. После того, как родственники пациентки подняли шум, местные доктора потребовали вернуть хозинвентарь на место, а пожилую женщину положили в 21-ю уфимскую больницу. Там пенсионерке провели успешную операцию и через две недели, 1 марта, в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Буквально на следующий день женщина скончалась, предположительно из-за оторвавшегося тромба.

Ранее Пятый канал сообщал, что больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры, проверяют в Башкирии.

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