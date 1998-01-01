Пенсионерка, которой примотали швабру к сломанной ноге, скончалась в Башкирии

84-летняя пенсионерка, которую врачи-травматологи Кушнаренковской центральной районной больницы в Республике Башкортостан отказались госпитализировать с переломом шейки бедра и примотали ей к сломанной ноге обычную швабру, скончалась в субботу, 2 марта, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Скандал разразился в середине февраля. После того, как родственники пациентки подняли шум, местные доктора потребовали вернуть хозинвентарь на место, а пожилую женщину положили в 21-ю уфимскую больницу. Там пенсионерке провели успешную операцию и через две недели, 1 марта, в удовлетворительном состоянии отправили домой.

Буквально на следующий день женщина скончалась, предположительно из-за оторвавшегося тромба.

Ранее Пятый канал сообщал, что больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры, проверяют в Башкирии.