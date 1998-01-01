Больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры, проверяют в Башкирии

Скандал в больнице Уфы. Женщине со сложным переломом вместо срочной операции примотали к ноге швабру и отправили лечиться домой. После того, как родственники пострадавшей подняли шум, местные эскулапы потребовали вернуть больничный инвентарь на место.

Сейчас пенсионерка в другой больнице. Как уверяет ее семья, добиться госпитализации удалось только после звонка в региональный Минздрав. И уже на новом месте выяснилось: пациентке, которую пытались выставить домой, нужна сложная операция.

В Минздраве возмущены — хирург и медсестры районной больницы явно перегнули палку. О циниках в белых халатах в сюжете корреспондента Пятого канала Александра Сиротина.