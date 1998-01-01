Кадры с места экстренной посадки самолета Air China в аэропорту Анадыря

Кадры с места экстренной посадки самолета китайской авиакомпании в Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа, публикует Пятый канал. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров.

Известно, что Boeing 777, принадлежащий перевозчику Air China, в понедельник, 4 марта, выполнял рейс Пекин — Лос-Анджелес. Во время полета сработала система пожарной безопасности — экипаж получил сообщение о возгорании в отсеке с багажом. Пилоты были вынуждены посадить судно в ближайшем аэропорту, находящемся в городе Анадырь.

Пятый канал

Как сообщал Пятому каналу директор аэропорта Виталий Блинов, пока проверка не выявила ни очагов возгорания, ни задымлений. Однако осмотр экстренно приземлившегося судна продолжается.