Первый в РФ беспилотник, созданный на 3D-принтере, отправится в полет летом

Специалисты Всероссийского института авиационных материалов создали первый в стране беспилотник, изготовленный при помощи 3D-печати. Первый полет аппарата состоится уже летом 2019 года.

Как сообщил директор учреждения Евгений Каблов, ранее сотрудникам института удалось создать по аналогичной технологии облегченный двигатель — тоже первый в России.

— Сейчас наши ребята сделали реактивный беспилотный летательный аппарат, до этого нами был создан первый в России напечатанный на 3D-принтере двигатель, который весит всего 1000 граммов, тяга у него — 12 кгс. Совсем недавно завершили ресурсные испытания, — цитирует академика РАН РИА Новости.

«Напечатанный» беспилотник имеет очень компактные размеры — не более двух метров. Привычных размеров аппарат в скором времени тоже появится, уже идет процесс его создания. Однако этим занимается другое учреждение, подчеркивает Каблов.

Стоит отметить, что созданный на 3D-принтере беспилотник — не первый научный проект России в этой сфере. Ранее Пятый канал сообщал об уникальном эксперименте по 3D-печати органов в космосе.