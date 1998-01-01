Дональд Трамп намерен лишить торговых льгот Турцию и Индию

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Турцию льгот по выходу на американский рынок. Об этом стало известно из текста, который во вторник, 5 марта, распространили представители Белого дома.
Свое решение американский лидер объясняет тем, что Турция уже «переросла» свои права на льготу, которая предоставлялась ей порядка 45 лет. Турецкая экономика, мол, стала лучше, доходы населения выросли, а бедных стало меньше — значит и оснований для льгот нет.
— За четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась. Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции, — отмечается в президентском послании.
Также Трамп намерен лишить статуса «льготника» и Индию — в силу того, что «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено».
При этом по результатам 2017 года именно Индия стала лидером по экспорту среди стран-участниц GSP — в США из этого государства было ввезено товаров почти на шесть миллиардов долларов.
При этом за льготы для своей страны Трамп держится обеими руками — недавно президент США потребовал от Китая отмены пошлин на ввоз сельхозпродукции.