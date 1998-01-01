Дональд Трамп намерен лишить торговых льгот Турцию и Индию

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Турцию льгот по выходу на американский рынок. Об этом стало известно из текста, который во вторник, 5 марта, распространили представители Белого дома.

— Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций (GSP), — значится в послании.

Свое решение американский лидер объясняет тем, что Турция уже «переросла» свои права на льготу, которая предоставлялась ей порядка 45 лет. Турецкая экономика, мол, стала лучше, доходы населения выросли, а бедных стало меньше — значит и оснований для льгот нет.

— За четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась. Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции, — отмечается в президентском послании.

Также Трамп намерен лишить статуса «льготника» и Индию — в силу того, что «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено».

При этом по результатам 2017 года именно Индия стала лидером по экспорту среди стран-участниц GSP — в США из этого государства было ввезено товаров почти на шесть миллиардов долларов.

При этом за льготы для своей страны Трамп держится обеими руками — недавно президент США потребовал от Китая отмены пошлин на ввоз сельхозпродукции.