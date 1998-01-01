Дональд Трамп намерен лишить торговых льгот Турцию и Индию

, 7:34 36

Глава США считает, что для дальнейшего предоставления льготных условий экспорта у этих стран нет оснований.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп намерен лишить Турцию льгот по выходу на американский рынок. Об этом стало известно из текста, который во вторник, 5 марта, распространили представители Белого дома.

— Уведомляю, что намерен прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций (GSP), — значится в послании.

Свое решение американский лидер объясняет тем, что Турция уже «переросла» свои права на льготу, которая предоставлялась ей порядка 45 лет. Турецкая экономика, мол, стала лучше, доходы населения выросли, а бедных стало меньше — значит и оснований для льгот нет.

— За четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась. Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции, — отмечается в президентском послании.

Также Трамп намерен лишить статуса «льготника» и Индию — в силу того, что «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено».

При этом по результатам 2017 года именно Индия стала лидером по экспорту среди стран-участниц GSP — в США из этого государства было ввезено товаров почти на шесть миллиардов долларов.

При этом за льготы для своей страны Трамп держится обеими руками — недавно президент США потребовал от Китая отмены пошлин на ввоз сельхозпродукции.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:22
Эрмитаж признан одним из самых красивых туристических мест в мире
8:11
Видео: Более девяти полицейских ранены в результате беспорядков в Венесуэле
8:07
«Зубы у нее неприятные»: Газманов рассказал о нападении агрессивной «рыбины»
8:00
Самолеты кружат над Пулково из-за нулевой видимости
7:59
Редкие кадры: Рената Литвинова опубликовала фото с дочерью
7:55
Антонов: страны Европы останутся проигравшими от разрыва ДРСМД
7:51
Видео: игроки ВХЛ устроили массовую драку на льду
7:47
Почему спустя столетия дворец Монплезир остается сердцем Петергофа
7:40
Счет за спасение: Депутаты придумали, как привить рыбакам инстинкт самосохранения
7:34
Дональд Трамп намерен лишить торговых льгот Турцию и Индию
7:26
Фото: Как выглядела Ким Кардашьян в детстве
7:15
Бывший муж экс-«Ранетки» угрожает ей из-за видео о разводе
7:06
Как сделать дом безопасным для детей за 100 рублей — надежный лайфхак
7:01
Вкусный праздник — Международный день блина
6:54
Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына
6:44
Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге
6:36
30 февраля: Метель отрезала часть Саратовской области от внешнего мира
6:31
Кристина Агилера впервые выступит с большим концертом в Санкт-Петербурге
6:17
Пассажиров самолета, севшего в Анадыре, отправят в Лос-Анджелес резервным бортом
6:07
Видео: Почему внучка солиста экзотик поп-дуэта «Кар-Мэн» прозябает в нищете?

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

4 мар

Трамп продлил на год антироссийские санкции

«Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Юнайтед». Где посмотреть матч онлайн 6 марта
«Ювентус» — «Атлетико»: Где посмотреть онлайн футбольный матч 12 марта
«Барселона» — «Лион» — где смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов УЕФА 13 марта
«Бавария» — «Ливерпуль». Где посмотреть матч онлайн 13 марта

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера сериала «Стражи Отчизны» состоится 3 марта 2019 года

Российский кинематограф не перестает радовать отечественных телезрителей созданием сериалов различного жанра, тематики и сюжетной линии. На этот раз насладиться просмотром предстоит любителям кинолент детективного жанра с элементами боевика.

5-tv.ru

Реклама