Видео: игроки ВХЛ устроили массовую драку на льду

Массовой дракой завершилась встреча хоккейных команд в плей-офф ВХЛ. Несдержанное поведение стоило обоим коллективам более трех штрафных часов.

Инцидент произошел во время матча «Рязани» и «Рубина». Во время очередного розыгрыша шайбы игрок «Рязани» неожиданно откинул клюшку и набросился на соперника. В течение нескольких секунд на поле появилось еще несколько дерущихся пар. Даже на видео, снятых с дальних трибун, хорошо видно, с каким ожесточением спортсмены наносят друг другу удары.

Несмотря на то, что такое поведение считается неспортивным, болельщики обеих команд активно поддерживают своих кумиров — на записях слышно, как люди скандируют с трибун «Молодцы!» и «Мужики!». Однако судьи энтузиазма зрителей не разделили — за массовую драку обе команды были оштрафованы на 196 минут.

Ранее Пятый канал сообщал о серьезной драке, случившейся между сербскими футболистами во время борьбы за мяч.