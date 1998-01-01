Видео: игроки ВХЛ устроили массовую драку на льду

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Хоккеисты «Рязани» и «Рубина» подрались прямо во время матча.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов, instagram @plus_od1n

Массовой дракой завершилась встреча хоккейных команд в плей-офф ВХЛ. Несдержанное поведение стоило обоим коллективам более трех штрафных часов.

Инцидент произошел во время матча «Рязани» и «Рубина». Во время очередного розыгрыша шайбы игрок «Рязани» неожиданно откинул клюшку и набросился на соперника. В течение нескольких секунд на поле появилось еще несколько дерущихся пар. Даже на видео, снятых с дальних трибун, хорошо видно, с каким ожесточением спортсмены наносят друг другу удары.

Несмотря на то, что такое поведение считается неспортивным, болельщики обеих команд активно поддерживают своих кумиров — на записях слышно, как люди скандируют с трибун «Молодцы!» и «Мужики!». Однако судьи энтузиазма зрителей не разделили — за массовую драку обе команды были оштрафованы на 196 минут.

Ранее Пятый канал сообщал о серьезной драке, случившейся между сербскими футболистами во время борьбы за мяч.

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