Эрмитаж признан одним из самых красивых туристических мест в мире

Петербургский Эрмитаж вошел в список самых красивых достопримечательностей мира. Рейтинг составил один из онлайн-сервисов для хранения багажа.

Всего для составления списка были отобрано 99 достопримечательностей. Места в ТОПе распределялись на основании суммарных оценок по нескольким критериям. Так, в расчет принимались отзывы побывавших в этих местах туристов, транспортная доступность, безопасность объектов и оценки на букинг-сайтах. Еще одним немаловажным фактором стало количество упоминаний туристического места в Instagram.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге занял 25 строчку в рейтинге самых красивых достопримечательностей мира. А возглавила список площадь Испании в Севилье.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых романтичных местах России по мнению жителей страны.