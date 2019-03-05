Видео: 279 домов остались без отопления из-за прорыва трубы в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел в понедельник, 4 марта, на углу улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина. Горячая вода залила проезжую часть, вследствие чего движение было приостановлено. Об этом сообщает телеканал 78.

На место происшествия работала аварийная бригада. Выяснилось, что технологическое нарушение на трубопроводе составляет 800 миллиметров в диаметре.

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В результате аварии теплоснабжение было ограничено в 279 зданиях.

Ожидается, что нарушение будет устранено к 10 утра, 5 марта.

Ранее Пятый канал сообщал, что мощный фонтан кипятка забил из-под асфальта около 7 часов утра в пятницу, 1 марта, на улице Караванной, в центре Петербурга.