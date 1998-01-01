Штраф за спасение: Как отнеслись к новой инициативе депутатов спасатели и рыбаки

Заядлым рыбакам, которые, несмотря на запреты, выходят на лед, могут выставить счет за спасение. Депутаты Подмосковья решили избавиться от практики, когда расходы от масштабных спасательных операций с привлечением авиации и катеров на воздушной подушке ложатся на плечи государства. При этом самые азартные подледники продолжают испытывать судьбу, снова и снова ступая на полынью. Запреты про тонкий лед и предупреждения об ухудшении погоды не действуют. Ежегодно в таких полыньях погибает почти сотня рыбаков, но учится на чужом опыте по-прежнему не все хотят. «Рискуешь — плати», — говорят депутаты.

Законопослушные рыбаки такой инициативе даже обрадовались, мол, на льду станет меньше любителей «острых ощущений». Зато сами спасатели к идее отнеслись с холодком: оказывать помощь — это их призвание, а не платная услуга. Хотя злостных нарушителей иногда даже штрафом не остановить.

Подробнее смотрите в видеосюжете Максима Лебедева.

Ранее Пятый канал сообщал, что экстренные службы эвакуировали на сушу двух пермяков, оказавшихся на плывущих по реке Кама дебаркадерах.