Всеармейский конкурс по водолазному многоборью стартовал в Севастополе

Опуститься на самое дно, чтобы достичь профессиональных высот — в Черном море проходит Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина». Конкурсанты превратились в мастеров на все руки: они и сварщики, и инженеры, и даже медицинские работники, ведь на глубине может случиться все что угодно. В неравном бою с опасной пучиной смогут выстоять только самые крепкие бойцы, причем совсем не обязательно, что это будут исключительно мужчины.

Самое опасное упражнение на соревнованиях — работа с током под водой, задача — герметично сварить трубы. Кажется, такие испытания под силу только крепким мужчинам, но и здесь найдется место хрупкой девушке.

В конкурсе участвуют девять команд со всех флотов, учебных и специальных подразделений ВМФ. Победители будут представлять Россию на международном этапе.

Подробнее смотрите в видеосюжете Мэри Бадунц.

Ранее Пятый канал, сообщал, что в Подмосковье состоялся первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России».