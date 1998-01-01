Бледанс похвасталась корзиной с заморскими фруктами, сидя в «цветочных» колготах

Актриса, теледива Эвелина Бледанс продемонстрировала один из подарков, преподнесенный ей по случаю Международного женского дня.
На фото, которое она разместила в Instagram, видна огромная корзина, наполненная разнообразными экзотическими фруктами. Также там имеется и деликатесная европейская «королева всех овощей» — спаржа.
— А если к 8 марта такая корзинка вместо цветов?! Мне было приятно, — подписала подарок Бледанс.
— Колготки супер! Не отказалась бы от таких на 8 марта, — написала одна из подписчиц.
— Браво тому, кто придумал такие колготки! Весна даже на ногах, — написала другая.
— Эвелина — красавица. Ножки в цветочек — это классно, — вторит им третья.
Ранее Пятый канал сообщал, что, по признанию Эвелины Бледанс, она хотела бы принять ванну с голливудским красавцем Брэдом Питтом.