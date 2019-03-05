«Не красавица»: Тайский миллионер объявил тендер на руку и сердце дочери

Известный в Таиланде миллионер Анон Роттхонг озадачился поиском потенциального мужа для своей 26-летней дочери Канситы, и объявил о предстоящем отборочном конкурсе, пишут Известия.

Заботливый отец даже отступился от местной традиции, согласно которой жених должен выплатить родителям невесты выкуп, рассчитываемый пропорционально их богатству. Наоборот, победителю конкурса Роттхонг обещает выплатить 300 тысяч долларов, а также частично сделать его совладельцем бизнеса.

Сомневаться в богатстве бизнесмена не приходится — на родине его называют «дуриановым магнатом», так как он является практически монополистом по выращиванию и реализации дуриана — популярного во всем мире тайского фрукта.

Роттхонг подчеркивает, что Кансита — его большая помощница в делах.

— Моя дочь управляет большим бизнесом, это тяжелая работа, и ей нужен хороший, образованный и целеустремленный, верный партнер, — сказал он.

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Сама девушка признается, что ей не нужен принц на белом коне, а напротив — надежный и работящий компаньон. Кроме того, он должен беспрекословно соблюдать установленную в бизнесе отца торговую этику, не употреблять наркотики и не играть в азартные игры.

— Что касается внешности — я сама не красавица. С этой точки зрения мне нужен мужчина, с которым я смогу бывать в обществе и делать вместе селфи, — сказала она.

Сообщается, что смотр женихов состоится 1 апреля в провинции Чантхабури, в которой расположено множество дуриановых плантаций.

Жители Юго-Восточной Азии не впервые удивляют мир своими предпочтениями относительно семейных отношений. Как рассказывал Пятый канал, король Малайзии выбрал себе в жены русскую красавицу, а затем отрекся от престола.