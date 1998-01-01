Видео: Хрупкая продавщица нокаутировала пьяного дебошира

Продавец маркетбара из города Гусь-Хрустальный Владимирской области прославилась на весь мир, нокаутировав пьяного дебошира. История произошла еще в 2016 году. На тот момент хрупкой девушке было всего 22 года. Ставшая популярной видеозапись инцидента облетела весь мир. Ее даже не обошел вниманием британский боец UFC Даррен Тилл, сообщает KP.RU.

Спустя несколько лет Карина Еремеева решила поделиться подробностями произошедшего.

— В магазине была очередь, поэтому я не сразу заметила, что случилось. Среагировала только после сильного звука и увидела, что покупатель бьет другого головой об холодильник. Пришлось действовать быстро и применять навыки, полученные на уроках бокса. Но нападавший не успокаивался и хотел налететь уже на меня. Тогда пришлось ударить во второй раз. Здоровый мужчина повалился на пол, а я вернулась за кассу , — рассказывает девушка.

По словам Карины, после «нокаута» она сама вызвала дебоширу «скорую» и полицию. Примечательно, что через несколько дней мужчина зашел в торговую точку и принес извинения за свое поведение.

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