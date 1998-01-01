Натерпелись страху: пассажиры самолета, севшего в Анадыре, показали свою эвакуацию

Пассажиры самолета авиакомпании Air China, который совершил экстренную посадку в аэропорту Анадыря 4 марта, сняли на видео, что в этот момент происходило в самолете и как проходила непосредственно сама эвакуация по надувным трапам.

Китайские пассажиры даже подложили музыку на свой ролик. Судя по кадрам, в самолете после посадки присутствовала паника, люди брали только необходимое и скатывались по трапам на землю.

Пока самолет обследовали на предмет поломки, пассажиры находились в аэропорту. Чтобы развлечь уставших гостей в воздушную гавань пригласили чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», артисты которого продемонстрировали свои номера.

В настоящий момент все 188 пассажиров продолжили полет в Лос-Анджелес.

Ранее Пятый канал рассказывал, что вечером в понедельник, 4 марта, самолет китайской компании Air China экстренно приземлился в Анадыре. На борту лайнера, выполнявшего рейс Пекин — Лос-Анджелес, сработало оповещение о возгорании в багажном отсеке. Информация о пожаре на борту самолета не подтвердилась.