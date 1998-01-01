Пять человек погибли в страшной аварии в Ставропольском крае

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На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись микроавтобус и грузовик «ГАЗ».

Фото: www.globallookpress.com

Рано утром 6 марта в ДТП в Ставропольском крае погибли пять человек.

Как стало известно Пятому каналу, на 252 километре трассы «Кавказ» столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовой «ГАЗ». По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

Пять человек скончались от полученных травм еще до приезда медиков. Нескольких пострадавших госпитализировали с различными травмами.

На месте работают экстренные службы.

Известно, что микроавтобус осуществлял частную перевозку людей из Азербайджана в Москву.

Ранее Пятый канал рассказывал о жертвах аварии под Волгоградом.

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