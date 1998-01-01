Пять человек погибли в страшной аварии под Волгоградом

Жертвами страшной аварии в Михайловском районе Волгоградской области стали пять человек, в том числе один ребенок. Трагедия произошла около девяти часов утра на 763-м километре трассы Волгоград — Москва.

ГУ МВД по Волгоградской области

По информации МВД, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и протаранил фуру Volvo, двигавшуюся в попутном направлении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Также сообщается, что один из участников аварии находится в больнице.

Ранее Пятый канал рассказывал, как свыше 130 машин столкнулись на заснеженной дороге в США. В автокатастрофе погиб один человек, свыше 70 получили ранения.