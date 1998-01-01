Командировка башкирских чиновников обошлась более чем в 4 миллиона рублей

, 9:06 Эфирная новость 96

Для рабочего визита был зафрахтован чартерный самолет.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Скандал с незаконным использованием бюджетных денег разгорается в Башкирии.

Группа местных чиновников для полета на инвестиционный форум в Сочи заказала чартерный самолет VIP класса. Согласно договору, стоимость услуги составила почти четыре с половиной миллиона рублей.

Заказчиком выступил государственный комитет республики по транспорту и дорожному хозяйству. Заплатили за поездку естественно не из своих карманов.

Летали любители роскоши на самолете канадского производства Challenger 850. Воздушное судно рассчитано на десять пассажиров и оборудовано с учетом всех требований богатых клиентов.

На борту есть зал для переговоров, зона отдыха с кожаными диванами, бар и другие удобства.

Ранее Пятый канал рассказывал, что «Роскосмос» уволит сотрудника, обозвавшего жителей хрущевок «скотобазой».

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