Россиянка погибла, выпав с балкона отеля на острове Пхукет

На острове Пхукет в Таиланде произошла трагедия — 27-летняя россиянка выпала с балкона на четвертом этаже отеля и разбилась, сообщает портал Phuket News.

What makes Thai balconies so slippery? Another woman falls to her death from a balcony. A 27 yo old Russian woman was found on the ground in front of her hotel in Patong only wearing a bikini. She apparently fell from the balcony of her 4th floor hotel room. Nobody had noticed. pic.twitter.com/hqwDinuxxe