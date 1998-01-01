Россиянка погибла, выпав с балкона отеля на острове Пхукет

На острове Пхукет в Таиланде произошла трагедия — 27-летняя россиянка выпала с балкона на четвертом этаже отеля и разбилась, сообщает портал Phuket News.

What makes Thai balconies so slippery? Another woman falls to her death from a balcony. A 27 yo old Russian woman was found on the ground in front of her hotel in Patong only wearing a bikini. She apparently fell from the balcony of her 4th floor hotel room. Nobody had noticed. pic.twitter.com/hqwDinuxxe — ThaiMythbuster (@thaimythbuster) 5 марта 2019 г.

По предварительной версии, девушка вместе с подругой вернулась в отель в районе Патонг Бич в ночь на 5 марта. Сообщается, что обе туристки были нетрезвы и продолжили распивать алкоголь у себя на балконе. Утром сотрудники отеля обнаружили одну из девушек, лежащей на земле без признаков жизни. На место прибыли спасатели и полиция, пострадавшую доставили в больницу, где зафиксировали смерть из-за падения с высоты.

Вторая девушка была допрошена полицией, она утверждает, что помнит только как ушла к себе в номер рано утром, а ее подруга осталась на балконе. Посольство России в Таиланде уже связалось с родственниками погибшей, после окончания следствия будет решаться вопрос о перевозке останков погибшей на родину.

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