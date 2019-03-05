«Нет такой обязанности»: Чиновница об отмене бесплатного питания в школах Владимира

Организация бесплатных завтраков для учеников младших классов во Владимире не входит в обязанности органов местного самоуправления, департамента образования или школ. Об этом во вторник, 4 марта, сообщила глава регионального департамента образования Ольга Беляева.

— Обеспечение условий для организации питания… Это обязанность по закону 273-му образовательной организации. А вот обеспечить само питание: приобретение, подвоз, приготовление продуктов — вопрос родителей. Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей , — приводят ее слова «Известия».

Бесплатные завтраки для младшеклассников в областной столице отменили в конце прошлого года. Администрация города сочла, что траты на обеспечение безопасности школ важнее питания детей.

Ранее якутский министр посоветовал родителям больше работать, если им не хватает денег на оплату детского сада для ребенка.