Дочь первого президента Узбекистана переведена в колонию общего режима

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова оказалась в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Каримова была осуждена в 2017 году Ташкентским областным судом на 10 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, участие в преступной группе и вымогательство. Правосудие пошло на встречу Каримовой и наказание было заменено на ограничение свободы, причем место выбирала сама осужденная.

В итоге, она отбывала наказание дома у своей дочери Иман, но с постоянными нарушениями условий — Каримова использовала интернет и «активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

В связи с установленными нарушениями, Яшнабадский районный суд постановил — заменить наказание Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима.

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