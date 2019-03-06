На борту рейса Москва-Пхукет сработала система аварийной подачи кислорода

На борту самолета, следовавшего из Москвы в Пхукет, сработала система аварийной подачи кислорода, сообщает Интерфакс. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками — в салоне «Боинга», вероятно, произошла разгерметизация. Инцидент зафиксирован на высоте около 3-4 километров прямо перед посадкой на тайском острове. Впрочем, это не помешало успешному приземлению самолета.

По словам источника в туристической отрасли, сейчас «аварийный» лайнер отстранен от полетов, технические службы устанавливают причины произошедшего. Не исключено, что на борту действительно была разгерметизация, однако система аварийной подачи кислорода могла сработать и по ошибке.

Ранее Пятый канал сообщал о трагическом происшествии на Пхукете — российская туристка выпала с четвертого этажа отеля и разбилась насмерть.