Магазинные блинчики вызвали возмущение у покупателей. Речь идет о продукте с сытной начинкой. Люди крайне недовольны качеством: одно тесто, слишком мало мяса, поэтому и так много претензий. Производители твердят: это «рецепт фирмы»! Но одними отговорками покупатель сыт не будет. Дело в тонкостях законодательства — правила не обязывают производителя указывать массовую долю начинки на упаковке, как, например, у пельменей. Проблемой уже заинтересовались в Роспотребнадзоре.

Как выбрать правильные блины, с начинкой, но без сюрпризов, смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал о Международном дне блина — этот праздник, отмечаемый 5 марта, придумали в США почти 70 лет назад.