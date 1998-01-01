Блины с пустотой — Роспотребнадзор проверит главное масленичное блюдо

, 12:24 Эфирная новость 52

Потребители жалуются на жадность производителей — в некоторых блинчиках с мясом начинки менее 25%.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Магазинные блинчики вызвали возмущение у покупателей. Речь идет о продукте с сытной начинкой. Люди крайне недовольны качеством: одно тесто, слишком мало мяса, поэтому и так много претензий. Производители твердят: это «рецепт фирмы»! Но одними отговорками покупатель сыт не будет. Дело в тонкостях законодательства — правила не обязывают производителя указывать массовую долю начинки на упаковке, как, например, у пельменей. Проблемой уже заинтересовались в Роспотребнадзоре.

Как выбрать правильные блины, с начинкой, но без сюрпризов, смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал о Международном дне блина — этот праздник, отмечаемый 5 марта, придумали в США почти 70 лет назад.

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