После избиения и смерти ребенка на органы опеки Белогорска завели уголовное дело

, 23:49 Эфирная новость 65

Молодой человек, избивший малыша, объяснил полиции, что ребенок сожительницы на протяжении трех ночей мешал ему спать.

Фото, видео: Известия/Михаил Терещенко, Пятый канал

Следственный комитет РФ сегодня, 6 марта, возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела попечительства города Белогорска в Амурской области. Чиновников обвиняют в халатности, которая привела к гибели годовалого ребенка.

В городской больнице скончался малыш, которого избил сожитель 17-летней матери. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.

Задержанный 18-летний и неоднократно судимый мужчина признался, что на протяжении трех дней избивал ребенка за то, что тот мешал ему спать. Мать предпочитала не вмешиваться и вызвала скорую только после того, как ребенок потерял сознание. В отношении матери и ее сожителя возбуждены уголовные дела по статье «Убийство».

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Петербурге 12-летнего мальчика пытали знакомые его матери.

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