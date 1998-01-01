После избиения и смерти ребенка на органы опеки Белогорска завели уголовное дело

Следственный комитет РФ сегодня, 6 марта, возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела попечительства города Белогорска в Амурской области. Чиновников обвиняют в халатности, которая привела к гибели годовалого ребенка.

В городской больнице скончался малыш, которого избил сожитель 17-летней матери. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.

Задержанный 18-летний и неоднократно судимый мужчина признался, что на протяжении трех дней избивал ребенка за то, что тот мешал ему спать. Мать предпочитала не вмешиваться и вызвала скорую только после того, как ребенок потерял сознание. В отношении матери и ее сожителя возбуждены уголовные дела по статье «Убийство».

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Петербурге 12-летнего мальчика пытали знакомые его матери.