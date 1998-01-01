Дочка за миллион: Молодую мать задержали при продаже новорожденного в Москве

В Москве с поличным задержана 23-летняя женщина, продавшая своего новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ, некоторое время назад молодая мать разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своей дочери, указав при этом условие «сделки» — сумму в один миллион рублей.

Во вторник, 5 марта, в квартире она передала малышку покупательнице, написала расписку о получении денег и тут же была задержана. На допросе женщина полностью признала вину. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы. Жизни младенца ничто не угрожает.

Ранее Пятый канал сообщал, что жительница Пскова продала свою новорожденную дочь за 500 тысяч рублей.