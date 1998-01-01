Видео: что происходит в Лондоне после трех попыток теракта

, 17:45 Эфирная новость 69

В среду, 6 марта, в двух аэропортах и на вокзале британской столицы обнаружили пакеты со взрывчатым веществом.

Фото, видео: REUTERS/Peter Nicholls, Пятый канал

Британская полиция продолжает поиск злоумышленников, которые посеяли панику в крупнейших аэропортах Лондона и на железнодорожном вокзале. Там нашли посылки со взрывчаткой. Один из пакетов вспыхнул прямо в руках у стража порядка.

Первым террористическую угрозу объявил аэропорт Хитроу — один из самых загруженных авиаузлов в мире. Коробку с самодельным взрывным устройством нашли прямо в терминале, и как только всех пассажиров эвакуировали, бомба сработала.

В аэропорту Лондон-Сити из-за точно такой же находки на несколько часов перенесли все рейсы. Наконец, третий пакет нашли на железнодорожной станции Ватерлоо. Полиция не сомневается: все эти эпизоды — звенья одной цепи.

К расследованию подключилось и соседнее государство, предположительно, опасные бандероли отправили из Ирландии. Жители Европы шокированы происходящим: такие посылки-бомбы могут «долететь» куда угодно. Корреспондент Пятого канала Кристина Федорова разбиралась в сложившейся ситуации.

Ранее Пятый канал сообщал об эвакуации немецкого Нюрнберга из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

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