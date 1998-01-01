Видео: Военные собаки, которые могут и преступника поймать, и цветок подарить

Военные кинологи начали подготовку к международному конкурсу «Верный друг». Соревнования обещают быть зрелищными: это и дог-биатлон, и даже полеты над пропастью.

Кроме полосы препятствий, задержания нарушителей и поиска запрещенных веществ эти собаки умеют еще ходить змейкой и притворяться мертвыми. На «отлично» выполняют и главную команду «служить», в то время как напарник стреляет.

Пока собак на полигоне готовят к международному конкурсу. В будущем — и к военной службе. Чтобы в реальных боевых условиях они были верным товарищами, требуется много лет тренировок. Поэтому четвероногим сейчас не до отдыха. Они снова и снова преодолевают полосу препятствий и задерживают преступников. А еще — дарят цветы. Корреспондент Пятого канала Анастасия Серманова узнала, каково это — получить букет от самого верного друга человека.

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