Леся Никитюк, известная по проекту «Орел и решка» порадовала подписчиков горячим видео — в stories своего Instagram она станцевала практически голой — из одежды на ней было только коротенькое полотенце.

В жарких танцах Никитюк поддерживает певица Maruv, прославившаяся тем, что сначала выиграла украинский отбор на «Евровидение-2019», а затем отказалась ехать на конкурс из-за давления.

Леся Никитюк не стесняется своего тела не только в stories — она регулярно выкладывает на своей страничке откровенные фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 23 Фев 2019 в 12:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 23 Янв 2019 в 12:28 PST

Ранее Пятый канал рассказывал, что Maruv стала «Прорывом года» в России.