Леся здеся: Полуголые Никитюк и Maruv устроили танцы в полотенцах — видео

, 17:39 Видео 584

Телеведущая и певица решили организовать себе горячую вечеринку.

Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк, известная по проекту «Орел и решка» порадовала подписчиков горячим видео — в stories своего Instagram она станцевала практически голой — из одежды на ней было только коротенькое полотенце.

В жарких танцах Никитюк поддерживает певица Maruv, прославившаяся тем, что сначала выиграла украинский отбор на «Евровидение-2019», а затем отказалась ехать на конкурс из-за давления.

Леся Никитюк не стесняется своего тела не только в stories — она регулярно выкладывает на своей страничке откровенные фото.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ранее Пятый канал рассказывал, что Maruv стала «Прорывом года» в России.

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