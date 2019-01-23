Леся Никитюк, известная по проекту «Орел и решка» порадовала подписчиков горячим видео — в stories своего Instagram она станцевала практически голой — из одежды на ней было только коротенькое полотенце.
В жарких танцах Никитюк поддерживает певица Maruv, прославившаяся тем, что сначала выиграла украинский отбор на «Евровидение-2019», а затем отказалась ехать на конкурс из-за давления.
Леся Никитюк не стесняется своего тела не только в stories — она регулярно выкладывает на своей страничке откровенные фото.
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Ранее Пятый канал рассказывал, что Maruv стала «Прорывом года» в России.