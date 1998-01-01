Современные подростки не умеют распознавать опасные группы в сети

Более половины россиян в возрасте от 14 до 17 лет отметили, что социальные сети не оказывают на них существенного влияния. В то время как совершеннолетние респонденты указали, что сети оказывают плохое влияние на подростков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, как взрослые, так и подростки редко сталкивались с негативным контентом в соцсетях. А вот осведомленность об опасных группах в соцсетях достаточно низкая и мало отличается среди подростков и населения в целом. Кроме того, подавляющее большинство подростков отметили, что пользуются интернетом и социальными сетями ежедневно.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами.