Современные подростки не умеют распознавать опасные группы в сети

, 21:39 Видео 33

ВЦИОМ провел опрос на зависимость подростков от соцсетей.

Фото, видео: ТАСС / FrankHoermann/SVEN SIMON, Пятый канал

Более половины россиян в возрасте от 14 до 17 лет отметили, что социальные сети не оказывают на них существенного влияния. В то время как совершеннолетние респонденты указали, что сети оказывают плохое влияние на подростков. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, как взрослые, так и подростки редко сталкивались с негативным контентом в соцсетях. А вот осведомленность об опасных группах в соцсетях достаточно низкая и мало отличается среди подростков и населения в целом. Кроме того, подавляющее большинство подростков отметили, что пользуются интернетом и социальными сетями ежедневно.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:55
Нью-Дели опроверг утверждения Исламабада о сбитом истребителе Су-30
22:39
В Госдуме назвали начальника Генштаба Украины «недалеким человеком»
22:19
Придется раскошелиться: США потратят миллионы на новые системы ПРО
22:04
СК подтвердил предъявление обвинения Арашукову-старшему в хищениях
21:50
Владимир Путин встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле — видео
21:39
Современные подростки не умеют распознавать опасные группы в сети
21:25
Пожар произошел в производственном здании Минобороны в Самаре
21:15
Решивший увеличить пенис 65-летний «алмазный» миллиардер умер на столе хирурга
20:56
Волгоградский депутат: «Пенсию в 8 тысяч получают только алкаши и тунеядцы»
20:48
Петербургских чиновников будут увольнять за медлительность в работе
20:39
Видео: брат Дудя покинул здание суда в маске и отказался общаться с журналистами
20:30
Путин: Почти 600 шпионов были выявлены в России в 2018 году
20:19
Ломбарды обяжут получать лицензию — репортаж
20:06
На Украине появилось собственное ракетное вооружение для ближнего боя — видео
19:59
Видео: На Испанских курортах бушуют пожары
19:53
Стала известна тайна матери, пытавшейся продать свою дочь за миллион рублей
19:39
Видео: мощная лавина в США едва не снесла автомобили с дороги
19:31
«Читала и задыхалась от слез» — Надя Сысоева рассказала о полученном сценарии
19:19
Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами
19:10
Родственники Дудя стали фигурантами уголовного дела о побоях

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама