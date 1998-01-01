Стала известна тайна матери, пытавшейся продать свою дочь за миллион рублей

, 19:53 Видео 23

Выяснилось, что Барнохон Расулжан-кызы не в первый раз пыталась с выгодой избавиться от собственных детей.

Фото, видео: Пятый канал

Стали известны подробности задержания 23-летней безработной жительницы Уфы Барнохон Расулжан-кызы, которая продала свою новорожденную дочь за один миллион рублей в Москве.

Как сообщает MK.RU, впервые горе-мамаша, у которой на тот момент был трехлетний сын и годовалая дочь, наведалась в столицу летом 2018 года. В сети она опубликовала объявление: «Ищу усыновителей для годовалой девочки». Но после того, как на женщину вышли волонтеры под видом потенциальных покупателей, она передумала продавать ребенка и вернулась в Уфу.

В начале 2019 года Барнохон Расулжан-кызы вновь приехала в Москву и решилась найти покупателей на третьего малыша, которым была беременна. «Продавец» назвала сумму — один миллион рублей. От ребенка женщина планировала отказаться прямо на пороге роддома.

Во вторник, 5 марта, в съемной квартире она передала малышку покупательнице, написала расписку о получении денег и тут же была задержана. На допросе женщина полностью признала вину. Жизни и здоровью ее троих детей ничто не угрожает — четырехлетний мальчик и новорожденная девочка находятся в одной из московских больниц. Двухлетняя дочь Барнохон Расулжан-кызы, с ее слов, осталась в Альметьевске у няни.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Преображенский суд Москвы, в среду, 6 марта, избрал горе-мамаше меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 6 мая.

Ранее Пятый канал сообщал, что молодую мать задержали при продаже новорожденного в Москве.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:59
Видео: На Испанских курортах бушуют пожары
19:53
Стала известна тайна матери, пытавшейся продать свою дочь за миллион рублей
19:39
Видео: мощная лавина в США едва не снесла автомобили с дороги
19:31
«Читала и задыхалась от слез» — Надя Сысоева рассказала о полученном сценарии
19:19
Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами
19:10
Родственники Дудя стали фигурантами уголовного дела о побоях
19:04
Видео: Объекты Универсиады стали рекордсменами России
18:58
Скончался бас-гитарист Queen Майк Гроуз
18:56
«Ты стала аниме» — Полина Гагарина показала новый образ. Поклонники в восторге!
18:51
Джон в деле: Легендарный защитник «Челси» продемонстрировал трюк с блином
18:43
Депутату Госдумы от КПРФ грозит субсидиарная ответственность
18:32
Полтора десятка детей отравились в детском саду в Дагестане
18:26
Видео: Военные собаки, которые могут и преступника поймать, и цветок подарить
18:19
Россия введет правила прохода Севморпути для иностранных кораблей
18:03
Видео: чиновница из Владимира посоветовала родителям самим кормить детей в школе
17:55
Видео: Роботы Jibo трогательно прощаются с хозяевами перед «смертью»
17:49
Первый в России частный космодром появится в Нижегородской области
17:45
Видео: что происходит в Лондоне после трех попыток теракта
17:39
Леся здеся: Полуголые Никитюк и Maruv устроили танцы в полотенцах — видео
17:31
Видео: «мясные» блины оказались без мяса — результаты народной проверки

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Не пропустите! 10 марта на Пятом новый выпуск проекта «Загадки подсознания»

В воскресенье, 10 марта, в 13:05 Пятый канал вместе с экспертами расскажет о всевозможных фобиях.

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Российские телезрители на Страже Отчизны

Успешная премьера на Пятом канале собрала рекордное число телезрителей.

5-tv.ru

Реклама