Стала известна тайна матери, пытавшейся продать свою дочь за миллион рублей

Стали известны подробности задержания 23-летней безработной жительницы Уфы Барнохон Расулжан-кызы, которая продала свою новорожденную дочь за один миллион рублей в Москве.

Как сообщает MK.RU, впервые горе-мамаша, у которой на тот момент был трехлетний сын и годовалая дочь, наведалась в столицу летом 2018 года. В сети она опубликовала объявление: «Ищу усыновителей для годовалой девочки». Но после того, как на женщину вышли волонтеры под видом потенциальных покупателей, она передумала продавать ребенка и вернулась в Уфу.

В начале 2019 года Барнохон Расулжан-кызы вновь приехала в Москву и решилась найти покупателей на третьего малыша, которым была беременна. «Продавец» назвала сумму — один миллион рублей. От ребенка женщина планировала отказаться прямо на пороге роддома.

Во вторник, 5 марта, в съемной квартире она передала малышку покупательнице, написала расписку о получении денег и тут же была задержана. На допросе женщина полностью признала вину. Жизни и здоровью ее троих детей ничто не угрожает — четырехлетний мальчик и новорожденная девочка находятся в одной из московских больниц. Двухлетняя дочь Барнохон Расулжан-кызы, с ее слов, осталась в Альметьевске у няни.

В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Преображенский суд Москвы, в среду, 6 марта, избрал горе-мамаше меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 6 мая.

Ранее Пятый канал сообщал, что молодую мать задержали при продаже новорожденного в Москве.