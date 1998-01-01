Видео: Петербургские активисты подарили цветы иностранкам в честь 8 марта

На улицах Санкт-Петербурга иностранкам в среду, 6 марта, вручали цветы. Полторы тысячи тюльпанов за полтора часа — молодые активисты решили, что не во всех странах 8 марта отмечают так масштабно, как в России. И решили сделать праздник по-настоящему международным. Иностранки искренне удивлялись и благодарили.

Найти желающих вручать цветы проходящим мимо девушкам было нетрудно. Сложнее оказалось выделять в толпе иностранок.

— Да, есть такая трудность, потому что уже тяжело отличить иностранок от наших девушек, то есть большая глобализация. Но тем не менее, все равно, наши девушки отличаются чем-то, какой-то энергетикой своей. И в целом, думаю, что мы справились с этой задачей, — рассказал Пятому каналу руководитель петербургского отделения молодежного проекта «Сеть» Александр Хазбиев.

Своих, россиянок, тоже не обидят. Молодежный проект готовит сюрприз и для женщин, живущих в нашей стране. Реакцию же иностранок специально снимали на видео, чтобы выложить ролик в сеть — в надежде, что идею дарить цветы на улицах подхватят в других городах и даже странах.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Госдумы и заместитель председателя комиссии по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сочла обидной публикацию уфимского ГИБДД к Международному женскому дню.