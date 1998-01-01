Когда на страничке в Instagram почти полтора миллиона подписчиков, своими фото нужно делиться с осторожностью. Очередная публикация Ольги Орловой вызвала у поклонников массовое негодование.
На фотографии Ольга совершенно не похожа на себя.
— С фотошопом переборщила, ну, или фильтром, смотря, чем пользовалась.
— Что с лицом? Оно неузнаваемо. И не в лучшую сторону. Либо фотошоп, либо лицо натянули да переборщили.
— Перефотошопила!
— Вам бы потолстеть!
Многие поклонники вообще решили, что это не Орлова.
— Сами на себя не похожи на этом фото.
— А это вы? — удивляется @solntseva1602.
— Не врите, это не вы!
Нашлись у телеведущей и «защитники», которые, правда, больше внимания уделяли собакам:
— Какая вы счастливая, такие славные детки.
— Приятно, когда люди с деньгами берут собак без рода, бездомных, а не элитных.
— Какая Вы прелесть, и ваши девчули очаровашки.
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