Когда на страничке в Instagram почти полтора миллиона подписчиков, своими фото нужно делиться с осторожностью. Очередная публикация Ольги Орловой вызвала у поклонников массовое негодование.

Нашумевшее фото Ольги Орловой. Instagram @olgaorlova1311

На фотографии Ольга совершенно не похожа на себя.

— С фотошопом переборщила, ну, или фильтром, смотря, чем пользовалась.

— Что с лицом? Оно неузнаваемо. И не в лучшую сторону. Либо фотошоп, либо лицо натянули да переборщили.

— Перефотошопила!

— Вам бы потолстеть!

Многие поклонники вообще решили, что это не Орлова.

— Сами на себя не похожи на этом фото.

— А это вы? — удивляется @solntseva1602.

— Не врите, это не вы!

Нашлись у телеведущей и «защитники», которые, правда, больше внимания уделяли собакам:

— Какая вы счастливая, такие славные детки.

— Приятно, когда люди с деньгами берут собак без рода, бездомных, а не элитных.

— Какая Вы прелесть, и ваши девчули очаровашки.

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