В уничтоженной посылке в Университете Глазго было взрывное устройство

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Подозрительный почтовый пакет обнаружили в Шотландии в среду, 6 марта.

Фото: www.globallookpress.com

В посылке, найденной на территории Университета Глазго в Шотландии, оказалось взрывное устройство. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

В среду, 6 марта, в отделе обработки корреспонденции была найдена подозрительная посылка. В целях обеспечения безопасности несколько зданий на территории университетского городка шотландского университета были эвакуированы. Впоследствии полиция уничтожила подозрительный пакет, никто не пострадал.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, происшествие имеет отношение к серии инцидентов, которые происходили в Лондоне 5 марта. Тогда в столице Великобритании конверты с взрывными устройствами были обнаружены в аэропортах Хитроу и Лондон-сити, а также на вокзале Ватерлоо. Найденные бомбы были вовремя обезврежены, поэтому никто не пострадал.

Ранее Пятый канал сообщал, что британская полиция продолжает поиск злоумышленников, которые посеяли панику в крупнейших аэропортах Лондона и на железнодорожном вокзале.

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