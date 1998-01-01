Репортаж: Какое наказание хотят ввести за «скрученный пробег» автомобиля

Самая громкая, пока, инициатива марта — сажать в тюрьму за «скрученный пробег» машины.

Приравнять юридически эту уловку к мошенничеству — со всеми вытекающими. Автоэксперты, у которых консультировались журналисты Пятого канала заявили, что доказать такие преступления будет нереально.

Чтобы не остаться, в прямом смысле «у разбитого корыта», пред покупкой автомобиля лучше не пожалеть времени на проверку его истории. Ведь даже если закон примут и за «скрученный пробег» начнут наказывать, доказать кто и когда это сделал, будет не просто.

Хотя проблема есть, людей обманывают, и делают это — как убедился Артур Ломидзе — законно.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Минтранс предложил ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны.