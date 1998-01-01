Netflix снимет фильм по роману Маркеса «Сто лет одиночества»

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Роман будет экранизирован в формате сериала на испанском языке.

Фото: www.globallookpress.com

Американская компания Netflix приобрела права на экранизацию романа колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз стримингового сервиса.

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Отмечается, что это первая кинокартина, которая будет снята на основе произведения. Сюжет всемирно известного романа будет взят за основу сериала на испанском языке. Исполнительными продюсерами проекта станут сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Съемки грядущей киноленты будут проходить в Колумбии — на родине создателя шедевра.

Родриго Гарсиа отметил, что его отец 10 лет отказывался продавать права на экранизацию романа, поскольку был обеспокоен тем, что кинематографы не смогут полностью передать сюжет книги в рамках одного фильма.

Кто станет режиссером киноленты, пока не сообщается.

Габриэль Гарсиа Маркес — первый колумбийский писатель, который получил Нобелевскую премию по литературе. Он стал автором таких литературных шедевров, как «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры» и «Осень патриарха».

Ранее Пятый канал сообщал, что компания Netflix, владелец одного из самых крупных онлайн-кинотеатров в мире, планирует снять новый сериал о Шерлоке Холмсе.

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