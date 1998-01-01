Netflix снимет фильм по роману Маркеса «Сто лет одиночества»

Американская компания Netflix приобрела права на экранизацию романа колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз стримингового сервиса.

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Отмечается, что это первая кинокартина, которая будет снята на основе произведения. Сюжет всемирно известного романа будет взят за основу сериала на испанском языке. Исполнительными продюсерами проекта станут сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Съемки грядущей киноленты будут проходить в Колумбии — на родине создателя шедевра.

Родриго Гарсиа отметил, что его отец 10 лет отказывался продавать права на экранизацию романа, поскольку был обеспокоен тем, что кинематографы не смогут полностью передать сюжет книги в рамках одного фильма.

Кто станет режиссером киноленты, пока не сообщается.

Габриэль Гарсиа Маркес — первый колумбийский писатель, который получил Нобелевскую премию по литературе. Он стал автором таких литературных шедевров, как «Сто лет одиночества», «Любовь во время холеры» и «Осень патриарха».

Ранее Пятый канал сообщал, что компания Netflix, владелец одного из самых крупных онлайн-кинотеатров в мире, планирует снять новый сериал о Шерлоке Холмсе.