Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс в биографическом фильме

Звезда Голливуда Уилл Смит сыграет отца знаменитых сестер-теннисисток Винус и Серены Уильямс в биографической картине «Король Ричард», передает «Ридус».

Американская звезда планирует участвовать в фильме не только как актер. Продюсерская компания Смита Overbrook Entertainment займется съемками киноленты. Детали сюжета пока неизвестны. Скорее всего, она будет посвящена становлению спортивной карьеры сестер Уильямс, решающую роль в котором, сыграл их отец Ричард.

Новость о фильме про Ричарда Уильямса, которого планирует сыграть Уилл Смит, вызвала недоумением среди пользователей сети. По их мнению, актер недостаточно темнокожий для этой роли.

People in the comments be like: pic.twitter.com/y4ExrlBlnO

Были и те, кто вспомнил роль Смита фильме «В погоне за счастьем», в котором он сыграл американца Криса Гарднера, который в жизни также темнее Уилла.

He played Chris Gardner in «Pursuit of Happiness.» Dark skinned Sidney Poitier played light skinned Thurgood Marshall; Dark skinned Denzel Washington played light skinned Malcolm X. They all did a great job in those roles. pic.twitter.com/kdjt0XWTJU