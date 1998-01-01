Брат продюсера Сарика Андреасяна признался в нарушении правил ПДД

Российско-армянский кинопродюсер Гевонд Андреасян признался, что за рулем Bentley, который выехал на «встречку» был он. Брат известного режиссера, актера и продюсера Сарика Андреасяна заявил, что это произошло случайно и выразил готовность заплатить штраф.

— Там ситуация была такая, что я случайно вылез, и меня уже не пускали просто. Я решил быстренько догнать и поехать. Но это было не специально — я случайно туда вылез, и дальше уже не мог залезть, — рассказал он.

По словам Гевонда Андреасяна, инцидент произошел во вторник, 5 марта. Он добавил, что конфликта с другим автомобилистом у него не было. Нарушителя уже пригласили в отделение ГИБДД для разбирательств.

Ранее Пятый канал сообщал, что Bentley 37-летнего продюсера Гевонда Андреасяна ранее принадлежал шоумену Дмитрию Нагиеву.