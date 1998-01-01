Валуев потребовал найти и наказать убийц беременной лосихи под Петербургом

В Ленинградской области ищут браконьеров, которые убили беременную лосиху. Доказательства — на шокирующих снимках, сделанных на месте преступления. Их выложил в сеть депутат Госдумы Николай Валуев, который, к слову, сам является охотником. Он призвал найти преступников, напомнив, что есть большая разница между законной охотой и убийством.

Парламентарий добавил, что, по словам местных жителей, в 47-м регионе идет масштабное истребление сохатых. Неизвестные убивают животных прямо с расположенной рядом дороги. Уже погибли восемь животных.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандальной охоте губернатора Иркутской области.