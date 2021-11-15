Диетологи рассказали, как ускорить обмен веществ для снижения веса

Слово «метаболизм» можно перевести с греческого как «превращение». Обменный процесс — это преобразование пищи в энергию. И почему-то у одних людей организм расходует полученное «топливо» без остатка, а у других — откладывает запас. Даже людям одного возраста, пола, веса и мышечной массы может быть показан совершенно разный суточный рацион.

Метаболизм — это сложнейшая система химических реакций. Эти процессы кодируются генами, однако стопроцентно по наследству метаболизм не передается.

— Не надо думать, что метаболизм наследуется целиком. Такого быть не может в принципе, потому что это система из огромного количества компонентов, и многие из компонентов наследуются независимо друг от друга, — рассказывает доцент кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Олег Тиходеев.

Метаболизм не постоянная величина. На его уровень влияет температура окружающей среды — в жарких странах уровень метаболизма у людей в среднем выше, чем в холодных, физические нагрузки, а также масса тела. Парадокс: чем больше лишних килограммов, тем выше уровень метаболизма. Именно поэтому у людей по мере похудения скорость обменных процессов замедляется.

На этом знании стоит современная диетология. Раньше скорость обменных процессов вычисляли, умножая массу тела на определенный коэффициент, а сегодня используют специальный прибор — метаболограф.

— Метаболизм — это не что иное, как сжигание кислорода, и этот прибор анализирует сжигаемый воздух, количество кислорода, которое человек потребляет и количество углекислоты, которое он выделяет, — объяснил диетолог и психотерапевт Андрей Князьков.

В соответствии с уровнем метаболизма индивидуально подбирается суточная калорийность. Без специальных измерений такой точности в подборе рациона не добиться.

— Разница иногда в сутки будет составлять одну булочку либо один пельмень. Вот этот пельмень или эта булочка — она лишняя, она пойдет в жир. А в течение года это превратится в пять, а то и в десять лишних килограммов, — поделился диетолог и психотерапевт Андрей Бобровский.

Проще всего повысить метаболизм, увеличив ежедневную нагрузку и отказавшись от длительных голодных пауз в течение дня. Доказано, что прием пищи каждые четыре часа поддерживает уровень обмена веществ на постоянно высоком уровне.

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