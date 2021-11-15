Как правильно начинать общение на сайте знакомств

Психолог Алена Никольская, опираясь на свой почти 20-летний опыт, не считает знакомства в интернете злом, ведь это просто, быстро, весело и эффективно. Но нужно соблюдать определенные правила. Основное — как правильно начать разговор с человеком, который вам понравился — мужчиной или женщиной.

Как правильно начать разговор на сайте знакомств

Посмотрите фото этого человека и найдите тот нюанс, благодаря которому вы могли бы завести знакомство. К примеру, одна из его или ее фотографий сделала в каком-то красивом месте — о нем и спросите:

«Привет! Очень красивое фото! Где оно было сделано, расскажи…».

Это вопрос, которые предполагает ответ — только такие и задавайте. И будьте чуть хитрее — старайтесь хвалить человека не за те качества, которые он демонстрирует, а за что-то неочевидное. К примеру, вы видите, что ваш потенциальный собеседник красив, и он сам это прекрасно понимает. Не говорите об этом — это очевидное. Попытайтесь найти что-то другое, скрытое от общественности:

«У вас такие удивительные глаза! В них читается душевность, искренность и доброта…».

Вам нужно постараться раскрыть ту особенность вашего собеседника, которая станет для него самого неожиданной. Он или она это непременно это оценит.

Три худшие фразы для начала диалога на сайте знакомств

Как у тебя дела? С этой фразы начинают общение миллионы людей. Она скучная и неинтересная, никогда ее не пишите.

Что ты делаешь на сайте знакомств? Что ты здесь ищешь? Очень глупые вопросы. Не пишите так, иначе сразу станете неинтересны своему собеседнику.

Первая фраза — это как первое впечатление о вас. Если напишите что-то оригинальное, веселое и приятное — успех вам обеспечен. Если будете грубы и неинтересные — второго шанса может уже и не быть.