Как правильно начинать общение на сайте знакомств
Психолог Алена Никольская уверена, искать пару в интернете несложно — познакомиться можно за пару минут. Но нужно знать, как правильно начать разговор.
Фото, видео: Depositphotos / AndreyPopov; 5-tv.ru
Психолог Алена Никольская, опираясь на свой почти 20-летний опыт, не считает знакомства в интернете злом, ведь это просто, быстро, весело и эффективно. Но нужно соблюдать определенные правила. Основное — как правильно начать разговор с человеком, который вам понравился — мужчиной или женщиной.
Как правильно начать разговор на сайте знакомств
Посмотрите фото этого человека и найдите тот нюанс, благодаря которому вы могли бы завести знакомство. К примеру, одна из его или ее фотографий сделала в каком-то красивом месте — о нем и спросите:
«Привет! Очень красивое фото! Где оно было сделано, расскажи…».
Это вопрос, которые предполагает ответ — только такие и задавайте. И будьте чуть хитрее — старайтесь хвалить человека не за те качества, которые он демонстрирует, а за что-то неочевидное. К примеру, вы видите, что ваш потенциальный собеседник красив, и он сам это прекрасно понимает. Не говорите об этом — это очевидное. Попытайтесь найти что-то другое, скрытое от общественности:
«У вас такие удивительные глаза! В них читается душевность, искренность и доброта…».
Вам нужно постараться раскрыть ту особенность вашего собеседника, которая станет для него самого неожиданной. Он или она это непременно это оценит.
Три худшие фразы для начала диалога на сайте знакомств
- Как у тебя дела? С этой фразы начинают общение миллионы людей. Она скучная и неинтересная, никогда ее не пишите.
- Что ты делаешь на сайте знакомств? Что ты здесь ищешь? Очень глупые вопросы. Не пишите так, иначе сразу станете неинтересны своему собеседнику.
Первая фраза — это как первое впечатление о вас. Если напишите что-то оригинальное, веселое и приятное — успех вам обеспечен. Если будете грубы и неинтересные — второго шанса может уже и не быть.
Читайте также
69%
0.61 82.22
0.56
Нашли ошибку?