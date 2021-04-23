Вербное воскресенье: как правильно отмечать церковный праздник

Вербное воскресенье — один из самых светлых и почитаемых в Православной Церкви праздников верующие в 2021-м отмечают 22 апреля. В этот день принято освящать в церкви распустившиеся ветки вербы. После Вербного воскресенья, в соответствии с традициями, начинается Страстная неделя, которая продлится до наступления Пасхи.

Настоятель прихода Святой Преподобномученицы Марии Гатчинской отец Алексей рассказал в интервью 5-tv.ru о том, как следует отмечать Вербное воскресенье.

«В церкви этот праздник проходит торжественно. Накануне на всенощной службе освещали вербу. Что касается правил этого дня, то всякое воскресение для христиан — праздник. Мы вспоминаем воскресшего господа и есть церковное требование — в воскресенье не работать. Этот день ничем не отличается от любого воскресенья или любого другого праздника. Христиане его празднуют молитвой, приобщением святых тайн, трапезой дома», — сказал отец Алексей.

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По словам священника, сейчас идет особый период церковного календаря, так как только что завершился Великий пост. По церковному обыкновению посещать кладбище именно в Вербное воскресенье не принято, ровно как и в Пасху. Первый день церковного поминовения умерших — Радоница.

Известия/ Зураб Джавахадзе

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Освященная в церкви верба считается особенной. Веточки нужно принести из церкви и разложить в доме — украсить ими иконы и положить в каждой комнате. Разложенную в доме освященную вербу необходимо хранить в течение всего года, поскольку она считается оберегом от болезней, пожаров, наводнений и прочих неприятностей. Помимо этого, согласно преданиям, веточки вербы помогут сберечь в жилище счастье, любовь и благополучие.

Ту вербу, которая находилась в доме с прошлого года, принято было сжигать, поскольку на протяжении года она вбирала в себя всю негативную энергию. Считалось, что если родственников, детей и прочих членов семьи слегка отхлестать священной вербой, при этом желая здоровья и благополучия, то все болезни и неприятности уйдут прочь.

В Вербное воскресенье всю домашнюю работу нужно отложить в сторону. Согласно обычаям, запрещено заниматься шитьем, стиркой, вышиванием и любым другим физическим трудом.

В святой праздник не следует ругаться и сквернословить, а также необходимо воздержаться от шумных празднований и застолий.