Лавров призвал США отказаться от «безответственных планов» по свержению Мадуро

Москва осуждает беспрецедентную кампанию США по свержению законных властей Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреасой в Москве. Он призвал Вашингтон отказаться от «безответственных планов».

«Мы призываем американцев и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

По словам дипломата, для разрешения кризиса в Венесуэле необходим политический диалог, а не попытки взять власть силой, которые чреваты катастрофой.

В субботу, 4 мая, как сообщал 5-tv.ru, глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть Николаса Мадуро потерпела неудачу. Он также заявил, что готов обдумать и обсудить с парламентом возможность американской интервенции. Тем временем сам Мадуро призвал соотечественников с оружием в руках готовиться к вторжению США в Венесуэлу.