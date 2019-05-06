Представим ситуацию: поздний вечер, вы пришли домой с полным пакетом продуктов и предвкушаете, как сейчас приготовите себе либо сытный ужин, либо завтрак на следующий день. Вот уже разложили на столе все требующиеся для блюда ингредиенты, но тут обнаружили, что у вас не осталось хорошо заточенных кухонных ножей. При этом специальных приспособлений для затачивания дома тоже нет. Что делать?

Можно, конечно, попробовать обратиться к соседям по лестничной площадке, вас наверняка выручат. А если стесняетесь, можно даже отправиться в магазин за новым ножом. Но, во-первых, к соседям обращаться действительно не очень удобно, а новая покупка — это лишние траты. Да и вы, как говорилось, пришли домой и находитесь в процессе приготовления еды.

Так что ни тот, ни другой варианты вам не подходят. И вот тут-то пришло время лайфхака от 5-tv.ru: найдите дома керамическую тарелку с шероховатой поверхностью. Собственно, вот и весь совет. Теперь просто заточите об эту поверхность нож и продолжайте готовить. И правда ведь — проще простого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о не менее полезном лайфхаке — как остудить шампанское за каких-то пару минут. Для этого потребуются лишь салфетки, либо бумажные полотенца, а также наличие холодильной камеры. Через пару минут напиток можно будет разливать по бокалам.