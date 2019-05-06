Пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы ВПП в Норильске

Пассажирский самолет Boeing 737 во время посадки в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в понедельник, 6 мая.

По предварительной информации, на борту находилось более сотни человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, лайнер выкатился на грунт. Пострадавших нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🄽🄾🅁🄸🄻🅂🄺 🅃🄾🄳🄰🅈 (@norilsktoday) 6 Май 2019 в 12:50 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предварительных причинах жесткой посадки рейса Москва — Мурманск в Шереметьево, где погибли 41 человек.