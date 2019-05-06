Ошибка пилотов? Что происходило на борту Superjet 100 в момент катастрофы

, 5:59 Эфирная новость 10 392

Жертвами трагедии, которая произошла вечером в воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту «Шереметьево», по данным Следственного комитета, стал 41 человек.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

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Пожар на рейсе Москва-Мурманск 46

В авиакатастрофе в подмосковном Шереметьево погиб 41 человек — такие данные озвучили в Следственном комитете. Среди жертв — один из членов экипажа. В Мурманской области в память о жертвах крушения лайнера объявлен трехдневный траур. Между тем, в московских клиниках медики борются за жизни пострадавших. За помощью обратились десятки человек. Шестеро госпитализированы.

«Все тяжелые находятся в отделении реанимации. Один пациент в состоянии между средней тяжести и тяжелым тоже в реанимации. Пациент средней тяжести в обычном отделении. Тяжесть состояния определяется травмой и отравлением продуктами горения», — российский министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В столичном аэропорту завершена поисково-спасательная операция, но сгоревший Superjet-100 все еще остается на взлетно-посадочной полосе. Из-за этого в «Шереметьево» задержаны десятки рейсов. Расписание на сегодня постоянно меняется, часть самолетов отправляют на запасные аэродромы: Домодедово, Внуково и Жуковский.

Между тем, следователи уже начали работать с версиями трагедии. По одной из них в авиалайнер попала молния, на борту отключилась вся электроника. Хронологию событий изучил Виталий Ханин.

Sukhoi Superjet 100 на огромной скорости скачет по взлетно-посадочной полосе. После очередного касания с землей стойки шасси не выдерживают нагрузки, ломаются и, по одной из версий, пробивают топливные баки. Хвост и вся задняя часть фюзеляжа мгновенно вспыхивают.

Вот так самолет выглядел уже через 18 минут: полностью сгоревшая хвостовая часть, оплавился даже каркас. И эту картину могли наблюдать сотни пассажиров «Шереметьево», которые только готовились к вылету.

Сразу после остановки лайнера, из передних дверей спускаются надувные трапы. Еще два аварийных выхода есть в хвосте, но он на глазах превращается в обугленный остов. По данным МЧС, с момента приземления и до полной ликвидации возгорания прошло 18 минут.

Кошмар начался еще в небе. Всего через 28 минут после взлета у борта полностью перестала работать связь. Пилот успел подать сигнал бедствия, отказала вся автоматика и экипаж вручную сажал самолет.

На борту 78 человек. Капитан воздушного судна Денис Евдокимов и второй пилот Максим Кузнецов после жесткой посадки начали экстренную эвакуацию пассажиров по надувным трапам.

На это ушло 55 секунд при нормативе в 90. На опубликованных кадрах видно, что пассажиры бегут в руках с сумками и вещами — судя по всему, это ручная кладь. За всем происходящим наблюдали пассажиры других рейсов в терминалах аэропорта, едва сдерживая эмоции.

Дмитрий Хлебушкин — один из пассажиров рейса «Москва — Мурманск». Сейчас он благодарит бортпроводниц за то, что остался жив, показывая свой билет — десятый ряд у прохода.

По последним данным погиб 41 человек, 11 пассажиров пострадали. Среди них двое в тяжелом состоянии. Всех из «Шереметьево» на «скорой» доставили в ближайшие больницы.и Часть пострадавших направили в НИИ Склифосовского.

Несколько человек уже находятся в НИИ имени Вишневского. У троих, по словам медиков, токсическое отравление. Они надышались едким дымом в салоне.

Чтобы установить полную картину, трагедии следователи сейчас опрашивают всех, кто был на борту: пассажиров и членов экипажа. Пока одна из главных версий случившегося — ошибка пилотов при посадке. Многие пассажиры уже отказались лететь в Мурманск даже другими рейсами и сдали билеты.

Ранее 5-tv.ru публиковал список погибших в авиакатастрофе с Superjet-100 в «Шереметьево».

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