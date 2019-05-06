В ЛНР начали прием заявлений на получение гражданства РФ

Власти ЛНР начали прием заявлений граждан самопровозглашенной республики на получение российского гражданства.

Об этом рассказал замминистра МВД ЛНР Михаил Параскеев. По его словам, жители республики в специальных пунктах смогут не только подать заявление, но и получить все необходимые консультации.

Указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. По его словам, такое решение продиктовано тем, что ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.

При этом, российский президент отметил, что Россия не придумала ничего нового или необычного. Подобная практика применяется властями многих стран в отношении жителей Незалежной не украинской национальности — поляков, венгров, румын.

«А чем русские хуже?», — поинтересовался Владимир Путин в ответ на просьбу журналиста прокомментировать свое решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале приема заявлений на получение гражданства РФ в ДНР.