«Пофигизм как он есть»: Сын Валерии снял смешное видео об отношениях

Сын певицы Валерии 20-летний Арсений Шульгин рассмешил пользователей Instagram своим новым видео. Ролик опубликовала возлюбленная молодого человека модель Анна Шеридан. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В сюжете начинающий режиссер высмеял отношения молодой пары, которая решила вместе жить. В своем видео Шульгин затронул как типичные недостатки женщин, так и мужчин, которые часто забывают о просьбах своих избранниц и стараются выкрутиться в неприятных ситуациях.

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«Как вы назовете такой стиль отношений? Сталкивались? Пофигизм как он есть», — обратилась модель к поклонникам в комментариях.

Проблемы, отраженные в ролике, нашли живой отклик у подписчиков Шеридан. Они подчеркнули, что часто сталкиваются с подобными неурядицами в семейной жизни, и похвалили прекрасное чувство юмора молодой пары.

«Это называется, обычные современные отношения, у меня так же».

«Жизненно».

«Как я люблю вашу пару! Молодые, умные, активные!»

«Знакомо! Поэтому со временем научилась иногда отвечать тем же!» — поделились фолловеры.

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